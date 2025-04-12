Bahar mevsiminin yavaş yavaş kendisini göstermesiyle anne adaylarında yorgunluğun arttığını belirten Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sanem Çimen İrgil, "Soğuk havaya alışmış insan vücudu, bir anda havanın ısınması sonucunda oluşan yüksek nemden ötürü kendini halsiz ve yorgun hissedecektir. Bu durumun asıl sebebi havanın ısınmasından çok nemdir. Denize kıyısı olan şehirlerde nem oranı çok daha yüksektir. Bu şehirlerde yaşayan insanlarda bahar yorgunluğu belirtileri gösteren insan sayısı çok daha fazladır. Bu durumdan en çok anne adayları etkilenir" diye konuştu.

"Hormonal değişiklikler neden olabilir"

Hamilelerin hissettiği aşırı yorgunluğun çoğunlukla hormonlardan kaynaklandığını belirten Op. Dr. Sanem Çimen İrgil, "Anne adayı kendini fazla halsiz, uykuya meyilli ve sinirli hissedebilir. Yeni bir hayata adaptasyon çabasından doğan stres, baharın gelmesiyle oluşan hormonal değişiklikler nedeniyle anne adayını huzursuz ve mutsuz hale getirebilir. Özellikle hamileliğin son dönemlerini yaşayan anne adayları bahar depresyonu ve yorgunluğunu çok daha fazla hissedebilir" dedi

"Çok uzun süre uyuma hali görülebilir"

Belirtilerden bahseden Op. Dr. İrgil, "Anne adaylarında sürekli üzüntü hali, konsantre olamama, çok az veya çok uzun süre uyuma, normalde hoşlanılan aktivitelerden artık zevk almama, umutsuzluk, anksiyete, aşırı sinirlilik, suçluluk veya değersizlik hissi, yeme alışkanlıklarında değişiklik, sosyalleşmekten kaçınmak, unutkanlık, sürekli ve aniden ağlama atakları bahar depresyonunun temel belirtileridir. Bu olumsuzlukları daha hafif atlatabilmek için daha sakin bir hayat tercih edilmelidir. Hem çevresel hem evsel, hem de işsel sıkıntılar azaltılmalıdır. Gün içindeki iş planları daha az olacak şekilde düzenlenmeli, kendine ait daha fazla ve daha kaliteli bir zaman ayrılmalıdır. Sabah akşam 30-40 dakika temiz havalı bir ortamda yürüyüş ve yoga, pilates gibi hem vücudu hem ruhu stresten uzaklaştıracak sporlar yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Beslenme çok önemli"

Hamilelik döneminde bahar yorgunluğundan kurtulmak için beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. İrgil, "Tavuk, kırmızı et, haftada en az 2 kez balık yenmelidir. Komposto, çorba gibi sulu gıda tüketimi artırılmalıdır. Günde en az 2.5-3 litre sıvı tüketilmelidir. Kızartma, ağır, yağlı gıdalar, çok miktarda karbonhidrat alınmamalıdır.

Sindirimi zor yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Yemek saatlerine mutlaka uyulmalıdır. Günde 3 öğün ana yemek, ara öğünlerde de mutlaka yoğurt, meyve, ufak sandviçlerle desteklenmelidir" dedi.