Birçok ilacın ambalajı içinde saklama şartlarıyla ilgili farklı bilgiler yer alıyor. Bazı ilaçların ev ortamında veya ışık almayan dolaplarda, bazılarının ise buzdolabı gibi farklı yerlerde muhafaza edilmesi tavsiye edilirken eczacı Ayşe Ceren Çetinova, konuyla ilgili vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Çetinova, ilaçların bozulmaması için önerilen saklama şartlarına dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Buzdolaplarında saklamak şekerlenme süresini arttırıyor"

İlaçların uygun saklama şartları hakkında konuşan Çetinova, "İlaçlar, direkt güneş ışığının almadığı alanlarda, karanlıkta veya dolap içerisinde muhafaza edilmeli. Su ve nem gibi şartlara dikkat edilerek koruduğunuz sürece bir sıkıntı olmaz. Fakat bazı vatandaşlarımız ilaçların korunmasını sağlamak amaçlı buzdolaplarında muhafaza ediyorlar. Örnek verirsek, şurupları buzdolaplarında saklamak şekerlenme süresini arttırıyor ki bu durumda bizim istemediğimiz bir şey" dedi.

"Zehirlenme gibi şikayetler de ortaya çıkabilir"

İlaçların, saklama şartlarına uyulmaz ise ciddi sağlık etkileri olacağı hakkında uyarılarına devam eden Ayşe Ceren Çetinova, "Çok güneşte veya nemli ortamlarda ilaçları muhafaza edersek içerisindeki etken maddenin yapısı bozulabilir. Fakat bu ilaçların türüne göre değişimde gösterebilir. Bu bozulan ilaçları bazı vatandaşlarımız farkında olmadan da tüketebiliyor ve böyle durumlarda ise çok ağır olmasa da mideye olumsuz etki edebilir. Özellikle şurup türlerinde yutmakta zorluk çekebilir. Zehirlenme gibi şikayetlerde ortaya çıkabilir. Böyle belirtiler görüldüğünde ise vatandaşların ilacı bir daha kullanmamalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.