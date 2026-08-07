Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, hastaların tedavi tamamlandıktan sonra kendilerini iyi hissetseler bile planlanan kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.

Kanser tedavisinin ameliyat, kemoterapi veya radyoterapinin tamamlanmasıyla sona ermediğini ifade eden Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, tedavi sonrasında gerçekleştirilen kontrollerin hastalığın seyrini değerlendirmek ve muhtemel riskleri erken dönemde belirlemek açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

"Erken tespit tedavi başarısını artırabiliyor"

Düzenli takiplerin, hastalığın tekrarlaması durumunda erken müdahale şansı sunduğunu belirten Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, "Kanser tedavisinin ardından hastaların belirlenen kontrol programına uyması büyük önem taşıyor. Takip sürecinde hem hastalığın yeniden ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilir hem de tedaviye bağlı gelişebilecek geç dönem yan etkiler yakından izlenir. Erken fark edilen sorunlar, tedavi sürecinin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayabilir" dedi.

Takip programı kişiye özel planlanıyor

Her hastanın takip planının aynı olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, kontrol sıklığının kanserin türü, evresi, uygulanan tedavi yöntemi ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlendiğini ifade etti.

İlk yıllarda kontrollerin daha sık yapıldığını belirten Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, zaman içerisinde risk durumuna göre kontrol aralıklarının uzatılabildiğini kaydetti.

Sadece tetkik değil, yaşam kalitesi de değerlendiriliyor

Tedavi sonrası kontrollerde yalnızca görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkiklerinin yapılmadığını ifade eden Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, hastaların fiziksel ve psikolojik durumlarının, beslenme alışkanlıklarının ve tedaviye bağlı gelişebilecek yan etkilerin de kapsamlı şekilde değerlendirildiğini söyledi.

"Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ihmal edilmemeli"

Tedavi sonrası dönemde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve ideal kilonun korunmasının hem genel sağlık hem de kanserle mücadelede önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Hastaların herhangi bir şikâyeti olmasa bile kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, "Kanser tedavisinde başarı yalnızca uygulanan tedaviyle sınırlı değildir. Düzenli takipler sayesinde muhtemel riskler erken dönemde tespit edilebilir ve hastalar daha güvenli bir şekilde izlenebilir. Bu nedenle kontrol randevuları tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir" diye konuştu.