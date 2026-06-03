Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı yarın başlıyor. 125 gemi, 60 hava vasıtası ve 18 bin personelin katılacağı dev tatbikatta ilk kez 8 güdümlü mermi ve 1 torpido atışı bir arada gerçekleştirilecek.

Tatbikat öncesinde, Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Alper Doğukanlı, Denizkurdu-II/2026'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tatbikatlar Programı'na istinaden fiili olarak icra edileceğini belirtti.

Tatbikatın hedeflerine değinen Tuğamiral Doğukanlı, komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi ve çok tehditli ortamda personelin muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Doğukanlı ayrıca, diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin deneneceğini aktardı.

125 gemi, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katılacak

Tatbikatta görev alacak unsurları açıklayan Doğukanlı, 'Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan toplam 125 gemi, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel iştirak edecektir. Tatbikatın genel faaliyet planı kapsamında; 4-6 Haziran tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 7-10 Haziran tarihleri arasında 'Çok Tehditli Ortamda Harekât (ÇTOH)' faaliyetleri, 11 Haziran tarihinde Antalya Körfezi'nde Seçkin Gözlemci Günü (SGG) faaliyetleri (ATMACA, RAM, PENGUIN, TEMREN, MAM-T, MAM-L G/M atışları ve AKYA torpidosu atışı) icra edilecek. 12-14 Haziran tarihleri arasında birliklerin ana üs ve limanlara intikalleri ve liman ziyaretleri ile tatbikat sona erecektir' diye konuştu.

'Kontrol merkezi tatbikatı yönlendirecek'

Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri icra edileceğini vurgulayan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Alper Doğukanlı, 'Tatbikat kontrol merkezinin görevi, tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden 'mavi' ve 'kahverengi' unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamaktır' şeklinde konuştu.

'Aktif basın politikası uygulanacak'

Tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacağını da aktaran Alper Doğukanlı, 'Tatbikat basın faaliyetleri; gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetimi faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edilecektir. Gerçek basın faaliyetleri Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi faaliyetleri ise tatbikat kontrol merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir' ifadelerini kullandı.

Tatbikata kurumlar ve birlikler katılacak

Alper Doğukanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizcilik Genel Müdürlüğü, Deniz Ulaştırması Kontrol Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay katılım sağlayacaktır. Deniz Ulaştırması İçin İş Birliği ve Rehberlik (DUİR) faaliyetleri kapsamında 4-10 Haziran tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde Deniz Ulaştırması Kontrol Merkezi (DUKM), Güney Deniz Saha Komutanlığı ve Gazimağusa Deniz Komutanlığı'nda DUİR birlikleri teşkil edilecektir. Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri icra edilecektir. Tatbikat kapsamında çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir.'

'Seçkin gözlemci günü ve liman ziyaretleri icra edilecek'

Seçkin gözlemci günü kapsamında nelerin yapılacağını da bildiren Doğukanlı, 'AKYA torpidosu atışı, ATMACA G/M atışı, RAM G/M atışı, Deniz Kuvvetleri helikopterleri tarafından PENGUIN, TEMREN G/M ve 20 mm top atışları, TCG Anadolu'dan kalkış yapan TB-3 İHA'lar tarafından MAM-L ve MAM-T atışları icra edilecektir. 12-14 Haziran tarihleri arasında 32 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 liman ziyareti icra edilecektir' diye konuştu.

'Türk Deniz Kuvvetleri, milletinin emrinde ve görevinin başındadır'

Sözlerini kahramanlık vurgusuyla noktalayan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Alper Doğukanlı, şunları söyledi:

'Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri; tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta Mavi Vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde, sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle; bizlere Cumhuriyeti armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.'

Konuşmanın ardından harekat için hazırlanan klip izlendi, tatbikat kontrol merkezi ve Poyraz Limanı'nda gemi çekimleri gerçekleştirildi.

Tatbikatta ilkler yaşanacak: Emekliye ayrılan gemiler hedef alınacak

Seçkin Gözlemci Günü, bu yıl önemli ilklere sahne olacak. İlk defa bir tatbikatta 8 güdümlü mermi ve bir torpido atışı art arda gerçekleştirilecek. Atışlar, denizde bulunan 4 gerçek (emekliye ayrılmış) hedefe istinaden yapılacak. Doğu Akdeniz'de 2 bin 488 metrekarelik emniyete alınmış sahada icra edilecek atışlar süresince bölge, 27 gemi ve 4 hava vasıtası ile kordon altına alınacak. Faaliyetler kapsamında; Pirana Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) 3.5 kilometre mesafedeki suüstü hedefine saatte 45 kilometre hızla hücum ederken, ATMACA güdümlü mermisi gemiden 102 kilometre menzildeki hedefi vuracak. AKYA torpidosunun denizaltından 10 kilometre menzildeki hedefe ateşleneceği tatbikatta, Hisar-D güdümlü mermisi ise gemiden, saatte 555 kilometre süratle yaklaşan hava hedefine karşı fırlatılacak. Bunların yanı sıra deniz hava vasıtalarından toplam 5 güdümlü mermi atışı daha icra edilecek.

Tatbikat sonunda Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de bulunan 18 liman, 32 gemi ile ziyaret edilerek vatandaşların ziyaretine açılacak.

Katılımcılar

Toplantıya Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Rüştü Sezer, MSB Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutan Vekili Deniz Albay Levent Aytan katıldı.

Ayrıca tatbikata Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı iştirak edecek.