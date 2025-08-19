Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan İtfaiye Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, göreve yeni başlayan 41 itfaiye personelinin eğitim ve tatbikat çalışmalarını yerinde takip etti.DENİZLİ (İGFA) - Başkan Çavuşoğlu, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür ederek başarılar diledi.

Türkiye’ye örnek gösterilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, güçlü altyapısı, donanımlı araçları ve 526 kişilik kadrosuyla hem kentte hem de ülke genelinde afetlere etkin müdahalesiyle dikkat çekiyor.

“İtfaiyemiz yalnızca Denizli’nin değil, tüm vatandaşlarımızın güven kaynağıdır” diyen Başkan Çavuşoğlu, teşkilatın 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Denizli merkez ve 19 ilçede toplam 41 istasyonda hizmet veren teşkilat, 2025 yılı boyunca Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Bursa ve Çanakkale’deki büyük yangınlara müdahale ederek afet bölgelerinde önemli katkılar sundu.