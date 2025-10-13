Türkiye'nin en eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura iflasın eşiğine geldi.

Edinilen bilgiye göre yıl içerisinde yeni adıyla faaliyetine devam eden şirket, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato başvurusu yaptı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi.

Temmuz ayındaki üç aylık geçici mühletin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirketin bir sonraki duruşması Aralık 2025'te görülecek.

1948’te Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan Yeşil Kundura, yıllar içinde Türkiye genelinde onlarca franchise mağazaya ulaşmıştı. Ancak şirket, 2018’de yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmiş ve mahkeme kararıyla hakkında yeni haciz işlemleri durdurulmuştu. Yeşil Kundura, Aralık 2023’te konkordato sürecini başarıyla tamamlayarak mali yapısını yeniden güçlendirmişti.