369 katılımcı ile 11-15 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Woodtech İstanbul Makine Fuarı sürüyor. Özellikle ahşap sektöründe hizmet veren sanayiciler tarafından yeni teknolojinin geldiği noktanın gözlemlenmesi adına gezilen fuarı Pazar günü İnegöl Mobilyacılar Odası üyeleri de ziyaret etti.

MODEF HAYIRLI OLSUN

Oda Başkanı Özcan Ayhan yaptığı açıklamada; “Oda olarak üyelerimizin gelişimi, eğitimi, yeni teknolojiyi gözlemlenmesi adına çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Pazar günü Makine Fuarını 40’a yakın üyemiz ile gezdik. Kullandığımız makinelerde gelinen son noktayı görmüş olduk. Teknoloji sürekli gelişiyor, kendini yeniliyor. Dünyada rekabet için buna ayak uydurmak zorundayız. Cuma günü de Kayseri Mobilya Fuarını gezme imkanım oldu. İnşallah Salı günü de MODEF’i açıyoruz. Fuarın şimdiden İnegöl’ümüze ve mobilya sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EĞİTİMLERİMİZE ÜYELERİMİZİ BEKLİYORUZ

Oda faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti: “Oda olarak üyelerimizin eğitimlerini de önemsiyoruz. Her yıl 4-5 eğitim programı tertip ediyoruz. Üretim tekniklerinden, ihracata, maliyet konusundan satış sonrası hizmetlere kadar bir çok konuda eğitimler düzenledik. Bu yılki eğitimlerimizin ana konusu teknolojiyi, sosyal medyayı satışlarda kullanma, yeni pazarlar bulabilme, internet satışları olacak. Konunun uzmanı arkadaşlarımız Kasım ayında 2 eğitim programı tertip edecekler. Aralık ayında da bir uzman ile eğitimlerimizi tamamlayacağız. Üyelerimizin eğitim programlarımıza katılımlarını özellikle rica ediyorum”