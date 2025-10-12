Beyne giden en kritik damarlar arasında yer alan karotis arterlerdeki daralma veya tıkanıklığın, felç riskini ciddi şekilde artırdığını, karotis arter hastalığının genellikle sessiz seyrettiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Hayat Gökmengil, bu hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve ani felçlerle sonuçlanabileceğini söyledi. Op. Dr. Gökmengil, karotis arter hastalığının genellikle damar duvarlarında kolesterol ve yağ birikimi (ateroskleroz) sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Zamanla bu plaklar damarın iç yüzeyini daraltarak beyne giden kan akışını kısıtlar. Bazen bu plaklardan kopan parçalar beyin damarlarını tıkayarak ani felce neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi hayati önem taşır" dedi.

"Belirtileri dikkate alın"

Bazı belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Gökmengil, şöyle devam etti:

"Yüzün bir tarafında ani uyuşma veya güçsüzlük, konuşma bozukluğu, tek gözde geçici görme kaybı, ani baş dönmesi veya dengesizlik gibi şikayetler geçici iskemik atak (TIA) belirtileridir. Bu şikayetler kısa süreli olsa bile ciddi bir inme riskinin habercisidir."

"Yüksek tansiyon riski artırabiliyor"

Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, diyabet, ileri yaş ve ailede kalp-damar hastalığı öyküsünün, şah damarlarında daralma riskini artabileceğini söyleyen Gökmengil, "Risk grubundaki kişiler düzenli sağlık kontrollerini yaptırmalıdır. Karotis arter hastalığı doppler ultrason, BT anjiyografi veya MR anjiyografi ile teşhis edilebilir. Tedavi süreciyse hastalığın seviyesine göre planlanır. İlk aşamada ilaç tedavileriyle kan basıncı, kolesterol ve pıhtılaşma kontrol altına alınır. Yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakmak, tedavinin önemli bir parçasıdır. İleri derecede daralmalarda ise cerrahi yöntemlerle damarın açılması gerekir. Karotis endarterektomi veya stent uygulamaları, felç riskini büyük ölçüde azaltır" şeklinde konuştu.