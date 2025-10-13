1932 yılından bu yana yürürlükte olan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun yerini alacak olan “Cebrî İcra Kanunu” taslağına göre, maaşlardan yapılabilecek kesinti oranı artık yüzde 25 ile sınırlı kalmayacak. Yeni düzenlemeyle haciz oranı gelire göre belirlenecek; alt sınır yüzde 10’a çekilirken, üst sınır yüzde 60’a kadar çıkabilecek.

Bu değişiklikle birlikte, maaşı düşük olan kişilerden daha az, yüksek gelir elde edenlerden ise daha fazla kesinti yapılması hedefleniyor. Örneğin, aylık geliri 154 bin 728 lira olan bir çalışanın maaşının 77 bin 364 lirasına kadar haciz uygulanabilecek. Mevcut sistemde ise bu kişinin maaşından yalnızca 38 bin 682 lira kesinti yapılabiliyor.

Yeni düzenlemeye göre haciz oranları kademeli bir sisteme bağlanacak. Net asgari ücret düzeyinde geliri olanlardan maaşlarının yüzde 10’u, asgari ücretin iki katına kadar kazananlardan yüzde 20’si kesilebilecek. Geliri asgari ücretin üç katına kadar çıkanlar için bu oran yüzde 30’a, beş katına kadar olanlar için yüzde 40’a, yedi katına kadar olanlar için yüzde 50’ye yükselecek. Geliri asgari ücretin dokuz katına ulaşan kişilerde ise maaşın yüzde 60’ına kadar haciz uygulanabilecek.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 21 Mart 2025 tarihli kararıyla, tüketici tarafından kredi sözleşmesi sırasında verilen yazılı talimat doğrultusunda bankanın emekli maaşı üzerinde bloke tesis edebilmesinin mümkün olduğu kabul edildi. Tüketicinin açık talimatı bulunmaksızın emekli maaşına bloke konulması mümkün olmayacak; ancak rızayla verilen virman veya mahsup talimatları geçerli kabul ediliyor.