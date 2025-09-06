Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile iş insanı Mustafa Üstek arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, kentte çocukların güvenli ve modern ortamlarda eğitim görmesini sağlayan çocuk gelişim merkezlerine bir yenisi daha eklenecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de okul öncesi eğitim imkânlarını artırmak ve ailelerin en büyük ihtiyaçlarından birine kalıcı çözüm getirmek amacıyla yeni bir adım atıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile iş insanı Mustafa Üstek arasında imzalanan protokol kapsamında Denizli’ye yeni bir çocuk gelişim merkezi kazandırılacak. Modern yapısı ve çocukların gelişimini destekleyecek donanımlarıyla öne çıkacak olan proje, ailelerin yükünü hafifletecek ve çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sunacak.

Merkezefendi Mahallesi’ne 220 öğrenci kapasiteli dev tesis

Yeni kreş projesi Merkezefendi Mahallesi’nde 1500 metrekarelik alanda yükselecek. Toplam üç katlı olarak planlanan binada 11 adet sınıf, oyun, uyku ve etkinlik odaları ile yemekhane yer alacak. 220 öğrenci kapasitesine sahip olacak modern tesis, dezavantajlı ailelerin çocuklarına hem eğitim hem de sosyal beceriler kazandıracak. Çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla modern ve güvenli bir ortamda hizmet verecek olan tesis; uzman eğitimciler ve pedagoglar eşliğinde hazırlanacak eğitim programları, oyun temelli atölyeler ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleriyle minik öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak

Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu iş insanı Mustafa Üstek ve Muhammed Üstek'e teşekkür ederek, “Denizli’nin tarihi anlarından birine tanıklık ediyoruz. Mustafa Bey’e bir projemiz olduğunu söylediğimizde “Benim bu şehre bir değer katmam gerekiyor” dedi ve beraber bu yolculuğa çıktık” ifadelerini kullandı.

“40 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandıracağız”

Kadınların ve annelerin özgürleşebilmelerinin ilk şartının çocuklarının güvenli ortamlarda bulunması olduğunu dile getiren Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Toplamda 1500 metrekarelik, 220 öğrenci kapasiteli, 3 katlı bu eseri şehrimize kazandırıyoruz. Projeyi bitirdiğimizde yaklaşık 40 milyon liralık bir yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Bu katkılarından dolayı Mustafa Bey’e teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki bu şehirde üreten insanların, bu şehrin kaynakları ile elde ettikleri enerjilerini ve gelirlerini bu şehre harcıyor olmaları en büyük mutluluklardan biridir. Üreten insanların kazançlarını şehirlerinde paylaşmaları hem kentin büyümesine katkı sağlar hem de geleceğe daha umutla bakılmasını sağlar. Ayrıca kadınların, annelerin sokağa çıktıklarında özgürleşebilmelerinin birinci şartı çocuklarının güvenli yerlerde olmasıdır. Şehrimize kattığımız değerleri her geçen gün daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız yeri verdi biz de inşa edeceğiz”

İmza töreninde konuşmalarını gerçekleştiren iş insanı Mustafa Üstek, Başkan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sunarak” Başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Böyle bir hayra vesile olmak da bizzat yapmak kadar değerlidir. Biz bu şehrin evlatlarıyız, bu şehirden ekmek yiyoruz. Ahirete intikal ederken bu dünyada kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Şehrin güzel bir noktasında, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin evlatlarına kreş hizmeti vereceğiz. Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz, onlar yeri verdi biz de inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu ile eğitim projelerine aralıksız devam ediyor.