Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bursa merkezini kapsayan Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde konut almayın, kiralamayın diyerek uyarıda bulundu. Ercan'a ilk tepki TMMOB Güney Marmara Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Yıldız'dan geldi. Deprem riskinin ilçe bazında değerlendirilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Yıldız, yan yana iki parselde bile farklı zemin özellikleri olduğunu belirtti. Deprem riskinin sadece zemin değil, yapı stoğu kalitesi, alınan mühendislik hizmetleri gibi birçok etkenin yer aldığını söyleyen Yıldız, özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından bu açıklamaların karşılıksız olduğunu ifade etti.





"Yan yana iki parsel arasında bile farklı zemin özellikleri var"

Bilimsellikten uzak açıklamaların vatandaşları paniğe sevk edeceğini ve bu açıklamaların daima karşısında olduklarını belirten TMMOB Güney Marmara Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Yıldız, "Henüz 6 Şubat'ın etkilerini atlatamadığımız bu günlerde, hemen hemen her gün Sındırgı depremlerini bölgemizde hissediyoruz. Son 3 aylık dönemde 16 binin üzerinde ve Marmara Bölgesi'nde birçok vatandaşımızın yakından hissettiği depremlerin ardından, bazı illerimiz için ilçe ismi verilerek yüksek nüfuslu bölgelerde, yaşamayın, ev almayın, kiralamayın gibi bilimden uzak açıklamaların karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle yapıların ve zeminlerin, uygun, güvenli bir hale gelmesi için mühendislik hizmeti almış detay analiz çalışmalarının yapıldığı bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda parsel bazında en küçük konteynerden en büyük projelere kadar zemin ve temel etüt raporları yer bilimciler tarafından hazırlanmakta. Bu çalışmalar yapılırken sadece depremsellik değil taşıma gücü, oturma, şişme, heyelan, kütle hareketleri, sel, taşkın riski gibi birçok parametre de değerlendirilmekte. Bu çalışmaların yapıldığı sağlıklı zeminde, yapınız da yönetmeliklere uygun inşa edilir ise yaşam anlamında bir risk teşkil etmez boyuta gelir. Parsel bazında dahi yapılan çalışmalarda bazen yan yana iki parselde dahi farklı zemin özellikleri ortaya çıkmakta. Durum bu kadar hassas iken ilçe, bölge, il ismi verilerek yapılan bu açıklamanın bilimsel olarak nasıl bir temele dayandığını tekrar sormak istiyorum. Bursa'da adı geçen merkez 3 ilçede de detaylı mikro bölgeleme etüt çalışmaları kısmen tamamlanmış ve bir kısımda da tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatmak isterim. Ailenin en küçüğünden, en büyüğüne kadar vatandaşlarımızın özellikle böylesi bir dönemde korkuya yönlendirecek açıklamalarda gerek akademisyen olsun gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri olsun hassas davranmak zorundadır. Tekrar bu ve benzeri açıklamaların bir karşılığının olmadığını vatandaşlarımıza hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.