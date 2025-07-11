Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aşevi Şube Müdürlüğü, Temmuz 2024’te yeni yapılanmasıyla hizmete başladı.DENİZLİ (İGFA) - Yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, üstün performansıyla gönüllerde taht kurmayı başardı. Son 1 yılda yemek ulaştırdığı kişi sayısını 68 kat artıran Aşevi, kısa süre içinde hizmet rekoruna imza attı.

BÜYÜKŞEHİR AŞEVİ GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğü, yerel seçimlerin hemen ardından yeni bir yapılanmaya girerek, aşçı, destek ve dağıtım personeli olmak üzere toplam 26 çalışanı ile hizmet vermeye başladı. Hizmetlerine Temmuz 2024'te başlayan Aşevi, ilk etapta kent merkezindeki yaşlı, hasta, engelli ve ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşarak, 17 ailenin sofrasına günde 2 öğün sıcak yemek götürdü. Yoğun çalışmasıyla bu rakamı her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi Aşevi, 1 yıl içinde hizmet verdiği hane sayısını yaklaşık 700’e, kişi sayısını 1500’e çıkardı. Son 1 yılda hizmet verdiği kişi sayısını 68 kattan fazla artıran Aşevi, gösterdiği üstün performansıyla farklı bir hizmet rekoruna imza attı.

AŞEVİNDEN NASIL FAYDALANILIYOR?

Gıda mühendislerinin belirlediği menüleri hijyen kurallarına uyarak hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, her gün sabahın erken saatlerinde mesaisine başlıyor. Tecrübeli ekip, yemekleri özel araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar ALO 153 veya 0 539 668 80 35 numaralı telefon ya da Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaat edebiliyor. Bunun yanında mahalle muhtarları veya ihbarla da harekete geçebilen Aşevi, yapılan titiz incelemenin ardından komisyon kararı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti vermeye başlıyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE TARİH YAZACAK PROJELER

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilikte tarih yazacak projelere imza attıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını halkın tamamını kucaklamak için feda ettiklerini söyledi. Ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaştığı bugünlerde sosyal destek projelerinin daha da önemli hale geldiğini anlatan Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin parasını yine bu şehrin insanlarına harcayarak unutulmuş ve ihmal edilmiş tüm kesimleri kucaklayacağız ve yarınlara daha da umutla bakan bir Denizli inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.