Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 25 Temmuz-13 Eylül tarihleri arasındaki her cuma ve cumartesi akşamı İncilipınar ve Adalet Parkı’nda düzenleyeceği ücretsiz yaz konserleriyle sanatseverlere müzik dolu anlar yaşatacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Konservatuvar Yaz Konserleri ile müzikseverlere unutulmaz yaz akşamları yaşatmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz - 13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek konserler, her cuma İncilipınar Parkı’nda, her Cumartesi ise Adalet Parkı’nda müzikseverlerle buluşacak. Farklı müzik türlerinden eserlerin seslendirileceği konserlerde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın birbirinden değerli sanatçıları sahne alacak. Etkinlikler kapsamında Ahmet Nuri Çağdaş, İsmail Barkan, Emin Mert Boyacıoğlu, Ahmet Algün ve Işıl Koç gibi sanatçılar performanslarıyla izleyiciyle buluşacak. Ayrıca TSM Koro Konseri de programda yer alacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ SANATÇILAR DENİZLİLİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Programda Ahmet Höbek, Erdem Aktaş, Engin Elmas, Ferdi Demiröz, Ahmet Özgül, Hilmi Çetin, Selçuk Turmuş, Engin Güven, Emre Dağdelen, Sertaç İşbecer, Samet Alköse, Yalçın Dikici, Orhan Dikici, Umutcan Kaya, Cemal Kızılkan, Necdet Tıkır, Gökhan Kanoğlu, Sezer Süngü, Okan Özkan, Görkem Karagün gibi isimler yer alırken tüm konserler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Müzik dolu yaz akşamlarında, Denizli’nin iki önemli parkında kurulacak sahnelerle kent adeta bir açık hava festivaline dönüşecek.