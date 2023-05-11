Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında tüm ülke, bölgeye destek ve yardım için harekete geçti. Son dönemde benzeri zorluklarla birçok defa karşılaşan hizmet sektörleri de bir kez daha üzerine düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Burada özellikle lojistik sektörümüz deprem sonrasında çok önemli görevler üstlendi ve çok fedakârca çalıştı.

Türkiye’nin 2021’de 61 milyar dolar olan hizmet ihracatı, 2022’de yüzde 47’lik artışla 90,3 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı tarafında da 90 milyar dolarlık ihracata ve 50 milyar dolarlık ticaret fazlasına ulaştık. Ülkemizin toplam istihdamının yüzde 60’a yakın kısmını oluşturan hizmetler sektörü olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Bu sayede cari açıkla mücadeleye de büyük bir destek veriyoruz. 2023’te de ihracatımızı 125 milyar dolar seviyelerine çıkararak yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin kültürü, değerleri, özgün iş yapma modeli ve emsalsiz iş gücü ile rakip ülkelerden pozitif ayrıştığına vurgu yapan Bolat, “Türk hizmet sektörü yurt dışında çok ciddi bir bilinirliğe sahip. Diğer taraftan turizm sektörümüz pandemi sonrasında çok ciddi başarılara imza atmayı sürdürüyor. Türk turizmi hem pandemi sürecinde hem de sonrasında yaptığı çalışmalarla dünyanın en önemli turizm ülkelerini geride bırakmayı başardı. Bu başarılarımızın, tüm sektörlerimizde 2023 yılında da katlanarak devam edeceğine inanıyor, sektörlerimizle 2023 yılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin hizmet ihracatı noktasında çok daha ileri gidebileceğinin altını çizen Bolat, “Dünyada 6 trilyon doları aşan bir hizmet ihracatı pazarı var. Bu kapsamda, Türkiye olarak hizmet ihracatı tarafında çok daha büyük başarılara imza atabilir, ülkemizin kalkınmasına çok daha büyük katkı verebiliriz. Türkiye’de hizmet sektörü en az imalat sektörümüz kadar olgun bir yapıda. Bu noktada hizmet ihracatı üzerinden ülkemize daha büyük bir gelir kazandırabiliriz. Eğitimden sağlığa, eğlence kültürden yazılıma, turizmden taşımacılığa kadar her alanda Türkiye’nin ve sektörlerimizin önü açık. Hizmet ihracatına odaklanarak, bu alanda çalışmak ülkemiz için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. 11 ilde etkileri hissedilen ve ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan deprem sonrasında tüm ülke, bölgeye destek ve yardım için harekete geçti. Son dönemde benzeri zorluklarla birçok defa karşılaşan hizmet sektörlerimiz de bir kez daha üzerine düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Burada özellikle lojistik sektörümüz deprem sonrasında çok önemli görevler üstlendi ve çok fedakârca çalıştı. Eğlence-kültür sektörümüz, turizm sektörümüz, yazılım-bilişim sektörümüz, eğitim hizmetleri sektörümüz, liman ve yer hizmetleri sektörümüz, sağlık sektörümüz, gastronomi sektörümüz, müteahhitlik sektörümüz ellerinden gelen tüm imkanları deprem bölgesi için kullandı” ifadelerini kullandı.

Onlarca ülkede milyonlarca eve misafir olan Türk dizileriyle ülkemizin yumuşak gücünün önemli bir parçasını oluşturan eğlence ve kültür hizmetleri 2022 yılında dikkat çekici bir gelişim kaydetti. Bir önceki seneye göre yüzde 175 artışla 527 milyon dolara ulaşan sektör, ABD’den sonra dünyanın en büyük 2. dizi ihracatçısı konumunda yer alıyor.