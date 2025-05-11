Osmanlı Devleti döneminde 1882 yılında açılan ve Türkiye’de kurulan ikinci Dar-ül Muallimi olarak tarihe geçen Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 50. yılında aynı okul binasında bir araya geldi. Şu anda Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren tarihi okul binası, yıllar sonra mezunlarını yeniden ağırladı.

Yaklaşık 150 mezunun birçoğu öğretmen ve meslek gruplarından profesörler, başsavcılar ile akademisyenlerin de yer aldığı yarım asır sonra yapılan buluşmada büyük heyecan yaşandı. 1975 yılının mezunları okulun tarihi koridorlarında hatıralarını paylaştı.

Etkinliğe katılanlar arasında halen görevde olan öğretmenlerin yanı sıra emekli eğitimciler yer aldı.

Mezunlar, bu anlamlı buluşmayı geleneksel hale getirmeyi ve sonraki kuşaklara aktarmayı planladıklarını belirtti.

Okulda hasret gideren mezunlar daha sonra Edirne’yi gezerek, eski günlerini yeniden yaşadı.

1975 yılında mezun olan Ramazan Aydın, "Bu okuldan ayrılalı 50 yıl oldu. Çoğumuz dört yıl önce tanıştık. Arkadaşlarımızın yüzde 80’i burada. Burada olmaktan keyif alıyoruz ve Edirne’de okumak en büyük şansımız" dedi.

1975 yılında öğrencilere Almanca dersi veren ve emekli öğretmen olan Figen Gökay ise öğrencileriyle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geçmiş hatıralarını yaşadıkları için çok sevinçli olduğunu dile getirdi.

Emekli Prof. Dr. Saadettin Baloğlu da emekli olduklarını ama hala çalışma aşkıyla işlerine devam ettiklerini belirtti.

Okulun mezunlarından emekli müfettiş Ahmet Karun, öğrencilik hatıralarını yeniden arkadaşlarıyla yaşadıkları ve aynı samimiyetle bir arada olduklarını söyledi.

1975’te mezun olan Cumhur Tokat da 50 yıl sonra arkadaşlarıyla bir araya gelmenin muhteşem bir duygu olduğunu vurguladı.

Halen İzmir’de avukatlık yaptığını ifade eden 1975 mezunlarından Müslüm Dağ ise yaşantılarının en güzel yıllarının bu okulda geçtiğini belirtti.