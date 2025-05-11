Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programına; Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Muradiye Camii İmamı Lütfi Taşcı'nın okuduğu aşrı şerifle başlayan programda konuşan Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, "Peygamber Efendimiz'in (sav) hadisi şerifine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi Hüma Hatun'u Muradiye Külliyesi'ndeki kabri başında anmanın büyük mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere" dedi.



Program Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun'un yaptığı dua ile son buldu.