Kariyer.net’in İstanbul ve çevresindeki çalışanlarla yaptığı araştırma, deprem kaygılarının iş gücü hareketliliği ve çalışma tercihleri üzerinde belirgin etkiler yarattığını gösterdi. Ankete katılan her üç çalışandan biri, deprem nedeniyle bulunduğu şehirden taşınmayı gündemine alıyor.

Araştırma, son dönemde İstanbul ve çevresinde hissedilen depremlerin ardından çalışanların duygu durumlarını ve beklentilerini gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 57’si kendini tedirgin hissettiğini belirtirken, sadece yüzde 7’si güvende olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi’ndeki çalışanların yaklaşık yüzde 80’i ise yaşanan ya da olası depremler konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Uzaktan çalışma talebi güçleniyor

Çalışanların yüzde 82’si şu anda tamamen ofiste çalıştığını ifade ederken, yüzde 70’i aşkın kesim hibrit çalışma modeline geçmeyi arzuluyor. Deprem riski ve yükselen yaşam giderleri, uzaktan çalışmaya olan ilgiyi artırıyor.

Yüzde 35’i taşınmayı düşünüyor

Araştırmaya göre Marmara’daki çalışanların yüzde 35’i deprem nedeniyle taşınmayı planlıyor. Taşınmayı düşünmeyenlerin yaklaşık yüzde 33’ü ise mevcut binalarının ve bölgenin altyapısına güvendiklerini belirtti. Çalışanların iş yerlerinin depreme dayanıklılığı konusundaki algısı da dikkat çekici: yüzde 38 dayanıklı olduğunu düşünürken, yüzde 17 dayanıklı olmadığını, yüzde 40 ise emin olmadığını ifade etti.

Şirket aksiyonları yetersiz bulunuyor

Katılımcıların yüzde 55’ten fazlası, şirketlerinin deprem sonrasında aldığı önlemleri yetersiz bulduğunu belirtti. Bu görüşte olanların büyük kısmı, mevcut önlemlerin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Araştırma, şirketlerin afet eğitimi konusunda da önemli eksiklikleri olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 76’sı, çalıştıkları kurumdan deprem öncesinde herhangi bir afet eğitimi ya da seminer almadığını ifade ederken, yüzde 60’ı bu tür eğitimlerin verilmesini istiyor. Öte yandan, bireysel hazırlık konusunda da ciddi bir açık bulunuyor: Katılımcıların yüzde 65’inden fazlasının olası bir depreme yönelik kişisel afet planı bulunmuyor.

“Afet planları ve psikolojik güvenlik kritik”

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, şirketlerin sadece fiziksel değil, psikolojik güvenliği de göz önüne alarak afet planları geliştirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanların güvenliğini sağlamak, sadece iş yeri yapılarının güvenli olmasıyla sınırlı değil; psikolojik olarak da çalışanların kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Şirketlerin bu konuda eğitim, bilgilendirme ve destek mekanizmaları geliştirmesi uzun vadeli başarı ve çalışan bağlılığı açısından kritik.”