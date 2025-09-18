

Beraberindeki heyet ile Kaymakamlığın ardından İTSO'yı ziyaret eden Başkan Bozbey'i, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün fuar alanına ihtiyacı olduğunu belirtti. Uğurdağ, " Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu bizi 2. ziyaret edişiniz. Program yaptığınızda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı es geçmiyorsunuz. Bu anlamda gerçekten hem şansın hem de yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bursa’mızın büyükşehir başkanını bürokratlarıyla birlikte burada ağırlamak bizim için önemli. Çünkü Bursa’nın en güzel en önemli ilçelerinden birisiyiz. Onun için de biz ayrıca gururluyuz. Bursa’mız köklü bir geleneğe sahip. Ekonomik anlamda, turizm anlamında çok katkı sağlayan şehirlerin başında geliyor. Başkanım ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta Bursa Ekonomisi, İnegöl ekonomisi değerlendirmesini yaptık. Son zamanlarda sektör ayrımı gözetmeksizin birkaç sektörümüz hariç bir küçülme içerisindeyiz. Özellikle mobilya sektöründe İnegöl mobilyanın başkenti. Bunun yanında mobilyadan sonra tekstil sektörümüz İnegöl’ün ekonomisini %80 karşılayan sektörler. Tabi İnegöl’de mobilya ekonomide yüzde 50 büyüklüğü sahip. İlk önce mobilya sektörü konuşulur. Mobilya sektöründe maalesef geçen yıl tarihimizde ilk defa küçülmeyle karşı karşıya kaldık. Mobilya sektörü yılda ortalama 8 ila 12 bandında dünya sektörüdür. 2024’te %22,5 küçülmeyle karşı karşıya kaldık. Bu ciddi bir oran. Tabi bunun birçok sebebi var. Pandemi sürecinden başlayan ve yaşanan birçok olumsuzluk, hammadde krizleri, enerji maliyetleri, genel giderlerimiz, işçilik maliyetlerimiz, dünyada çalkantılı seyir eden ekonomik yapı birçok noktada bizi etkiledi. Özellikle Çin ile rekabet eden noktadayız. Bizim Türk mobilya sektörünün Çin ile rekabet etme noktasında çok başarılı olamayız. Çünkü yatırımlarımız ve üretim alanlarımızda çok gerideyiz. Yine de başta İnegöl mobilyacıları olmak üzere tüm mobilyacılar kendi açımızdan ne yöne evrilmesi gerektiğini planlamaya çalışıyoruz. Rekabet noktasında çok zayıf noktadayız. 1-2 sene üst seviyede devam edecek, sonrasını kestiremiyoruz. Yakın coğrafyamızda çok sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Bir bilinmezlik var. Bu ortadan kalktıktan sonra belirli başlı düzenlemelerle karşı karşıya kalırız diye düşünüyoruz. Ekonomi yönetimimizle, bakanlarımızla, cumhurbaşkanı yardımcımızla toplantımızda iletiyoruz. Reel sektörde sanayicimizin hangi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve çözüm önerilerini iletiyoruz. Geçen hafta da merkez bankası başkanımız Bursa’daydı. Biz de oradaydık. Orada dile getirdik. Enflasyon, faiz ve diğer alanlar bir an önce kısa dönemde çözülmesi gereken sorunlar olarak önümüzde duruyor. İnegöl üzerinde değerlendirdiğimizde tekstil sektörü bu sıralar Ortadoğu’ya kaymaya başladı. Mobilya sektöründe bir kaçış yok. Merkez burası. Yatırım 3-4 senedir gerçekleşmiyor. İşçi çıkarımı çok üst seviye değil ama firmaların işçi çıkarımları başladı. Maalesef bunla karşı karşıya kalıyoruz. Fuar meselesi ile ilgili başkanım siz geçen geldiğinizde İbrahim başkanla görüşün demiştiniz. Siz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmanızla BTSO, İTSO yatırımı ile alakalı ilişkilendirirsiniz. Normaldir. BTSO bizim iyi anlaştığımız bir kurumumuz. Ama şu bir gerçek. İnegöl’ün bir fuar alanına ihtiyacı var. Bunu yıllardan beri dillendiriyoruz. Bu sadece sizin döneminizde değil. Mobilya sektörünün fuar alanına ihtiyacı var. Bizim raporlarımızda bu geçerlidir. Mobilya harici sektörüyle düşündüğümüzde 8 tane fuar yapma kapasitemiz var. Bu az biraz ama değil açıkçası. Ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde aslıda mobilya fuarı yatırımını kısa sürede karşılayabilecek fuarlar. Yatırımı yapıyorsunuz 8-10 sene içerisinde karşılayabiliyorsunuz. Şehrimize yurtiçi ve yurtdışından birçok ziyaretçi geliyor. %90-95’i Bursa’da konaklıyor. Otel, restoran orada. Ciddi bir gelir sağlıyor. BTSO fikri önemlidir. Ancak mevcut yerleri var. Bizim bu tarafta bir fuar alanına ihtiyacımız var. Biz söylemeden siz geldiğinizde söylüyorsunuz teşekkür ederim. Proje sizin olacak, yatırım sizin olacak beraber değerlendiririz ama çok ciddi bir maliyet çıkmaz diye düşünüyorum. 1,5 milyar dolar ihracat hacmine sahip, 1.8 milyar dolar ekonomik büyüklüğe sahip bir şehrin bir fuar alanı olsun. Bunu devlet mi yapacak, yerel yöneticiler mi yapacak. Biz de katkı sağlayalım. Şu memlekete şu yatırım gerçekleşsin. Kısa zamanda geri dönüşü var. Allah’a çok şükür en küçük fuar alanına sahip olmamıza rağmen biz son zamanlarda modernize ettik ama Türkiye’nin en büyük 2. Mobilya fuarını gerçekleştiriyoruz. 1.’si İstanbul zaten %50 si İnegöl’den gidiyor. Aslında Türkiye’nin en önemli fuar alanını biz yönetiyoruz. Bu fuar alanı İnegöl’de olsaydı İstanbul fuarı bu kadar büyümezdi. Bu firmalar buraya gelirdi. Türkiye’deki mobilya fuarının başkenti olurduk, bu treni kaçırmamamız lazım" dedi.

Başkan Bozbey "Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz bizleri böylelikle karşıladığınız için teşekkür ederiz. Bu dönem içerisinde 3. gelişimiz, İnşallah devamı da olur. İnegöl’ü yakinen takip ediyoruz. Ben sizlerin nezdinde ülkemize değer katan tüm sanayicilerimize teşekkür ederim. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünya bir pandemi yaşadı. Ardından sanayicimizi zora sokan koşullar olduğunu farkındayız. Jeopolitik konumdan ve ülkemizin de etrafında yaşanan durumlar ihracat potansiyelimizi maalesef azaltmış durumda onu da farkındayız. Ekonomik anlamda yaşanan daralmalar hem Bursa’yı hem İnegöl’ü üretim yapan insanlarımızı etkiliyor. Bu da kentimizdeki iş hayatında işsizlik oranının artmasına sebep oluyor. İnegöl mobilyanın merkezi. Tekstilin ve tarımın olduğu ve bu konularda güçlü olan bir kent. Dünyanın hemen hemen tamamına yakın ülkesine buradan ihracat yapıldığını biliyoruz. İhracatçılarımızın da kar etmeseler bile ihracat potansiyellerini artırdıklarına şahidiz. Tabi ki sorunlar var. Dün daha azdı bugün daha fazla ama yarın azalacak diye umutlarımız var. Reel değerin halen daha düşük seviyede seyretmesinin etkisini görüyoruz. Mobilya sektöründeki arkadaşlarla zaman zaman sohbet ettiğimizde biz iyi para kazanıyorduk şimdi maliyeti bize 1350 dolar diyorlar. Rekabet edemiyoruz diyorlar. İnşallah bunların geçici olduğuna inanıyoruz. İnegöl mobilyası 10 sene öncesine göre çok daha nitelikli ve dizayn açısından baktığımızda insana yaraşır, her yönüyle yenilikçi yaklaşımıyla üretilen bir mobilya sektörü olarak biliniyor. O yüzden ben bu olumsuzlukların var olduğunu biliyoruz. Buna rağmen yine de İnegöl esnafı, sanayicisi büyük bir özveriyle sürdürüyor, onların her birine bir kişi dahi çalıştırıyorsa, sigortasını ödüyorsa kutlamak lazım. İmardaki arkadaşlarımız üzerine çalışıyorlar. Ancak daha önce de önerdiğim bir şey vardı. BTSO ile bir araya gelinerek hareket edilmesi çok daha doğru bir yapılaşım getirecek. Çünkü aynı şeyi İbrahim başkan da söyledi. 100 binlik plan yapıyoruz, hiç olmazsa böyle bir alternatif olayımız da var" ifadelerini kullandı.