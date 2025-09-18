

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Başkan Burada” programı kapsamında her ilçede olduğu gibi İnegöl’de de vatandaşlarla buluşuyor. İlk olarak protokol ziyaretleri gerçekleştirilen programda Başkan Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile görüşme yapmadı.

Bozbey, ilk olarak ziyaret ettiği Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret etti. Bozbey ziyarette yaptığı açıklamada, “Her gittiğimiz ilçede önce kaymakamımızı sonra belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Ancak bugün belediye başkanımız izindeymiş. Gün boyunca muhtarlarımızla, oda temsilcilerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALPER TABAN KONYA'DA

Öte yandan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İl Başkanımız ve Belediye Başkanlarımız ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ettik. Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.”