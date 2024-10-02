Bilecik’te 5,9 şiddetinde kurgulanan deprem tatbikatında ekiplerin enkazda "Sesimi duyan var mı" diye bağırması vatandaşları Kahramanmaraş depremine götürdü.

AFAD Başkanlığınca kullanılan yapay zeka destekli AFAD-RED sisteminin oluşturduğu senaryoya göre Bilecik Dodurga fayında 5,9 şiddetinde deprem meydana gelirken 1 ev yıkıldı. Deprem sonrası yıkılan evin enkazında 9 kişi olduğu ihbarını alan AFAD, Bilecik Belediyesi ait itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri, ilgili müdürlükler ve kurumlar anında olay yerine intikal etti. Emniyet güçlerinde enkaz alanında büyük bir güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma için hemen harekete geçti.

Enkazda arama kurtarma çalışmasında alandaki herkesin sesiz olmasını isteyen ekiplerin enkaz alanında "Sesimi duyan var mı" diye bağırması vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatırken herkesi Kahramanmaraş depremine götürdü. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında senaryo gereği enkaz altında bulunan 9 kişi kurtarıldı. Durumu ağır olan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

"Amacımız enkaz bölgesinde yaralıları güvenli bir şekilde dışarıya çıkartmak"

Arama kurtarma ekibinden Cengiz Yılmaz, yapılan tatbikat hakkında bilgi vererek, "Bize gelen bir ihbar doğrultusunda burada bir deprem olduğu söylendi. Geldik üç ekibe büründük. Birinci ekip içeride arama kurtarma yaparken, diğer ekibin çıkmasını bekledik. Ekip çıktıktan sonra yaralıyı alıp güvenli bir alana sevk ettik. Daha sonra diğer ekiplerin görevlilerini yapması için imkan hazırladık. Amacımız burada enkaz bölgesinde yaralıları güvenli bir şekilde dışarıya çıkartmak varsa içeride ölüler onları alanın dışarıya çıkarmak ve gerekli arama kurtarmayı yapmak" dedi.

Tatbikatı izleyen vatandaşlardan Mehmet Çubukçu, "Harika bir tatbikat oldu. İnşallah depremlerde mükemmel bir kurtarma olur diye tahmin ediyorum" dedi.