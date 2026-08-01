Bilecik'te kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez D-650 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmethan Ş. idaresindeki 10 LD 585 plakalı otomobil, Bozüyük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.