İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesindeki Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu/Lisesi ile Osmaneli Anaokulunda incelemelerde bulundu. Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu/Lisesi'nde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) inceleyen Şimşek, kursların işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Ardından Osmaneli Anaokuluna geçen Şimşek, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sürdürülen hazırlıkları değerlendirdi. Okul bünyesinde hizmete açılan Özel Eğitim Sınıfı'nı da inceleyen Şimşek, sınıfta yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler kapsamında okul yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıkları değerlendirerek yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

İl Müdürü Serdal Şimşek, 'Yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanmak için okullarımızdaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızın verimli şekilde sürdürülmesi, öğrencilerimizin akademik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Özel eğitim alanında yapılan yatırımlar ve hazırlıklar da bizler için ayrı bir değer taşıyor. Eğitim camiamızın özverili çalışmalarıyla öğrencilerimize en iyi imkânları sunmaya devam edeceğiz' dedi.