Deprem sebebiyle hayatını kaybeden 56 voleybolcunun yaşam hikayeleri, anıları ve fotoğrafları kitaba dönüşüyor.
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilde büyük yıkım ve can kaybına sebep olan asrın felaketinde, 56 voleybolcu hayatını kaybetti. 4.5 yıllık tamamıyla “Gönüllü” bir çalışmanın ürünü olan, Türkiye’nin her ilinde ve dünyanın en büyük 20 kütüphanesinde, toplam 507 kütüphane koleksiyonunda yer alan “Voleybolun Unutulmazları Biz Takımı” Ansiklopedisinin yazarı Gülnur Özfer Görgün ve ekibi, depremde yaşamlarını kaybeden voleybolcular anısına bir anıt eser daha bırakmaya hazırlanıyor.
Gülnur Özfer Görgün, başkanı olduğu Voleybolun Unutulmazları Derneği aracılığı ile Voleybolun Unutulmazları
“Özel Seri” kitabı için gönüllü bir çalışma daha başlattı. “Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi” içeriği gibi tasarlanan bu eser, baştan sona aynı ekip görev alacak. Kitap, tamamlandığında yine dünya ve Türkiye’deki kütüphanelere bağışlanarak sonsuza denk yaşamaları sağlanacak.
6 Şubat depreminde yaşamını yitiren voleybolcuların isimleri şu şekilde:
Abide Dağlı
Ahsen Baş
Alp Akın
Aras Aktuğralı
Asya Tülek
Atakan Celal Konuklu
Aykan Ekiz
Azat Jumayev
Azize Söner Gönenç
Bedir Terlik
Betül Çoban Çakır
Ceren Topal
Dilek Mucuk
Doruk Akın
Ece Yürek
Ecem Yeniçeri
Elçin Çınar
Elif Melek
Elvin Çavdır
Emincan Kocabaş
Emine Arslan
Erhan Önal
Fahri Arkar
Feyzullah Harun Köylü
Gamze Naz Cücük
Görkem Can Gündüz
Gözde Öztürk
Gülşah Boy
Hasan Bilgen
Hasan Ekşi
Havin Kılıç
Hayal Gençalioğlu
İrem Kurtoğlu
İzcan Nurluöz
Kağan Selim İş
Lavin Kalaycı
Mehmet Arif Altak
Mehmetcan Ağırbaş
Mert Niyazi Topukçuoğlu
Murat Çiloğulları
Mustafa Sabancı
Nazife Dağlı
Nehir Çevik
Nimet Akbulut
Osman Bedrettin Çakır
Osman Çetintaş
Özgür İçme
Pamir Konuklu
Perihan Çetiner
Resul Gün
Sahil Özberkman
Selin Karakaya
Serin İpekçioğlu
Sevgi Cihangir
Tunahan Yıldız
Ümit Can Doğan