Bursa İnegöl Süleymaniye mahallesinde eczaneye gelip zorla psikolojik almaya çalışıp polise saldıran saldırgan tutuklandı.
Olay Süleymaniye mahallesi Gönülaçan sokakta faaliyet gösteren eczanede meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Mehmet Ç.(31), eczaneye giderek yeşil reçeteli psikolojik ilaç istedi. Reçeteli ilaç verilmeyeceğini söyleyen görevliyi tehdit etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eczaneye gelen polis ekiplerine saldıran şahıs, etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.
Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ