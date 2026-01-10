Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 18.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasaray, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ise yarı finalde geçen sezon lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.