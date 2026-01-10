Mütevazı kadrosuna rağmen 2. Lig Beyaz Grupta beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Sultan Su İnegölspor, ikinci yarıya da 3 puanlı bir başlangıç yapmaya çalışacak. Geride kalan 18 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan bordo beyazlılar, topladığı 33 puanla grupta 6. sırada yer alıyor.

Teknik Direktör İsmail Güldüren’in talebeleri, 18 maçta 35 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 22 gol gördü.

Sultan Su İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 9 lig maçında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, iç sahada attığı 14 gole karşılık kalesinde ise 9 gol gördü.

BATMAN PETROL NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Batman Petrol, ligde oynanan 18 lig maçında 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Topladığı 41 puanla en yakın takipçisinin 4 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturan ekip, bu sezon şampiyonluğun en iddialı ekibi olarak gösteriliyor. 18 maçta attığı 37 gole karşılık kalesinde 18 gol gören ekip, ileri uçta etkili olmasına karşılık defans hattında ise zorluklar yaşayabiliyor.

Batman Petrol ilk yarıda 9 deplasman maçına çıkarken, bu maçların 7’sini kazanmasını bildi. Bir maçta berabere kalan ekip, sadece bir maçını kaybetti. Deplasman maçlarında 20 gol atan konuk ekip, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Batman Petrol’de öne çıkan isimler ise bu sezon takımı adına 10 gol katkısı veren 30 yaşındaki forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile 7 golde imzası bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Örnek ile 6 golde imzası bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Çapar oldu.

SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 19. Haftasında Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor arasındaki mücadele 11 Ocak Pazar günü saat 13.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.