3. Lig’de geride kalan ilk yarı maçları sonrası grubun en sürpriz takımı olmayı başaran İnegöl Kafkasspor, ligi ikinci sırada bitirmişti.

Ligde oynanan 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yeşil siyahlılar, bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 13 gol görmüştü. Lider Etimesgut SK’nın 3 puan gerisinde yer alan İnegöl ekibi, 2. Yarıya moralli girmeye çalışacak.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın ekibi ilk yarıda, deplasman maçlarında aldığı şaşırtıcı sonuçlarla dikkat çekmişti. İnegöl Kafkasspor şu ana kadar oynadığı 7 deplasman maçından 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Deplasmanda 13 gol atan ekip, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu sonuçlarda tüm liglerde deplasman maçlarında maç başına en çok puan takımlar arasında İnegöl Kafkasspor’da yer aldı.

ÇANKAYA SK NASIL BİR TAKIM?

Ankara ekibi Çankaya SK ise bu sezon beklentilerin dışında bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 15 lig maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan ekip, grupta 11. sırada bunuyor. Küme düşme hattına sadece 4 puan uzaklıkta olan Ankara temsilcisi, 15 maçta attığı 16 gole karşılık kalesinde ise 17 gol gördü.

Çankaya SK, kendi sahasında oynadığı 8 lig maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Genel istatistiki verilere göre gol yollarında zorlandığı görülen ekipte 2 isim ise ön plana çıktı.

8 gol katkısı veren forvet oyuncusu İshak Kurt ile 6 gole ulaşan orta saha oyuncusu Selim Ilgaz, takımlarının en skorer isimleri olmayı başardı.

ÇANKAYA SK-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Çankaya SK-İnegöl Kafkasspor arasındaki mücadele 11 Ocak Pazar günü saat 13.00’de Osmanlı stadında oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.