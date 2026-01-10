3. Lig’de geride kalan ilk yarı maçları sonrası grubun en sürpriz takımı olmayı başaran İnegöl Kafkasspor, ligi ikinci sırada bitirmişti.

Whatsapp Image 2025 12 22 At 17.04.46-1

Ligde oynanan 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yeşil siyahlılar, bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 13 gol görmüştü. Lider Etimesgut SK’nın 3 puan gerisinde yer alan İnegöl ekibi, 2. Yarıya moralli girmeye çalışacak.

Whatsapp Image 2025 12 17 At 17.05.27-1

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın ekibi ilk yarıda, deplasman maçlarında aldığı şaşırtıcı sonuçlarla dikkat çekmişti. İnegöl Kafkasspor şu ana kadar oynadığı 7 deplasman maçından 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Deplasmanda 13 gol atan ekip, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu sonuçlarda tüm liglerde deplasman maçlarında maç başına en çok puan takımlar arasında İnegöl Kafkasspor’da yer aldı.

Whatsapp Image 2025 12 17 At 17.05.29-1

ÇANKAYA SK NASIL BİR TAKIM?

Ankara ekibi Çankaya SK ise bu sezon beklentilerin dışında bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 15 lig maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan ekip, grupta 11. sırada bunuyor. Küme düşme hattına sadece 4 puan uzaklıkta olan Ankara temsilcisi, 15 maçta attığı 16 gole karşılık kalesinde ise 17 gol gördü.

Whatsapp Image 2025 12 22 At 17.04.42 (1)

Çankaya SK, kendi sahasında oynadığı 8 lig maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Genel istatistiki verilere göre gol yollarında zorlandığı görülen ekipte 2 isim ise ön plana çıktı.

Whatsapp Image 2026 01 01 At 13.13.49 (1)

8 gol katkısı veren forvet oyuncusu İshak Kurt ile 6 gole ulaşan orta saha oyuncusu Selim Ilgaz, takımlarının en skorer isimleri olmayı başardı.

Whatsapp Image 2025 12 17 At 17.05.31-1

ÇANKAYA SK-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Çankaya SK-İnegöl Kafkasspor arasındaki mücadele 11 Ocak Pazar günü saat 13.00’de Osmanlı stadında oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Whatsapp Image 2025 12 22 At 17.04.42-1

Kaynak: ÖZNUR DEDE