Ülkemizin depremle dolu geçmişi, yaşanan her sarsıntıyı daha da kaygı verici hale getiriyor. Bu nedenle, bugün İstanbul’da meydana gelen depremler sadece İstanbulluları değil, Türkiye genelinde milyonları tedirgin etti. Neyse ki, herhangi bir bina yıkımı ya da can kaybı yaşanmaması, günün en umut veren gelişmesi oldu.

Bu gelişmelerin gölgesinde, dikkat çeken bir detay da kamuoyunun gündemine oturdu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaklaşık 20 gün önce Silivri açıklarında 6.0 ila 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğine dair uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA DEPREM

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. İlk sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak duyurulurken, saat 12.49’da yaşanan ikinci depremin şiddeti AFAD tarafından 6.2 olarak açıklandı. Bu büyük sarsıntıdan yalnızca iki dakika sonra, saat 12.51’de üçüncü bir deprem daha meydana geldi. AFAD, bu depremin büyüklüğünü ise 4.4 olarak belirtti.

AFAD’dan yapılan açıklamada vatandaşlar uyarıldı: "Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" ifadelerine yer verildi.

20 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önceki açıklamasında, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ BÖLGEYİ UYARMIŞ

Katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy o açıklamasında iki ilçeye dikkat çekmişti. Bunlar Kumburgaz ve Silivri'ydi. Üşümezsoy açıklamasının devamında ise, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" diye konuşmuştu.

"MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ"

Bugün İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından sosyal medya, Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'un daha önce yaptığı açıklamalarda çalkalandı.Gündem olan değerlendirmelerin ardından Üşümezsoy, gün içerisinde yeni bir açıklama yaparak, "Başka deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler" ifadelerini kullandı.