Edirne Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler anısına Eski Camii’nde mevlit programı düzenlendi.

Edirne Eski Camii’nde düzenlenen programda 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve emniyet mensupları için mevlit okutuldu. Mevlit programına Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber de katıldı.

İkindi namazının ardından gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve emniyet personeli anısına mevlit okundu, ilahiler seslendirildi ve dua yapıldı.

Program sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.