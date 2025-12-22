Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanda binlerce kişinim sosyal yaşamına değer katan projeler inşa ediyor. Yeşil, sosyal, dirençli şehrin inşası için vizyoner bir çalışma ortaya koyan Büyükşehir, Başkan Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği park için bu kez Ferizli’de işlemlere başladı. İlçenin kalbinde toplam 10 dönüm arazi üzerinde modern bir park inşa ediliyor. Atatürk Parkı için yoğun bir çalışma ortaya koyan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevcut alanda yıkım, söküm, alt yapı, zemin hazırlama işlemlerini bir arada yürütüyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Ferizli ilçemizde insanlarımızın çocuklarıyla, aileleriyle huzur içinde vakit geçireceği yeni bir alan kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. 10 dönümlük Atatürk Parkı’nı modern parka dönüştüreceğiz. İnşallah yeni park hemşerilerimizin nefes alacağı, bir araya geleceği modern bir yaşam alanı olacak. Ferizli’de yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşamına değer katacak projemizi en kısa süre içinde ilçemizin hizmetine sunacağız. Şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA