Bilecik’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen voleybol antrenmanları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalarda sporcular, dinamik ısınma programlarıyla antrenmanlara başlarken, pas-manşet koordinasyon çalışmaları, servis ve hücum teknikleri ile maç temposunu yansıtan uygulamalarla performanslarını geliştiriyor. Antrenman süresince çeviklik, sıçrama gücü ve takım uyumu ön planda tutulurken, sporcuların saha içi iletişim ve hızlı karar verme becerilerinin artırılması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla hem bireysel yeteneklerin hem de takım oyununa uyumun üst seviyeye taşındığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz. Spor okullarımızda uzman antrenörlerimizle birlikte sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.