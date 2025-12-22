Edremit’in tanınmış esnaflarından Lokanta Bahar’ın kurucusu Ekrem Yanbolluoğlu, iş yerinin bir günlük tüm cirosunu destek amacıyla Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü’ne bağışlayarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Aynı zamanda kulübün önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden olan Yanbolluoğlu’nun bu anlamlı desteği sonrası; Kulüp Başkanı Serdar Akgül, Ana Sponsor Ferhatoğlu Group Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kadın basketbol takımı sporcuları Lokanta Bahar’da bir araya geldi.

Destekle ilgili konuşan Ekrem Yanbolluoğlu, "Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, özellikle kadın basketbol takımıyla kentimizin gururu. Gücüm yettiğince kulübümün yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü kazancımızı Gürespor’la paylaşmak benim için onurdur" dedi.

Kulüp Başkanı Serdar Akgül ise yaptığı teşekkür konuşmasında, "Ekrem Yanbolluoğlu’nun bu anlamlı desteği camiamız adına çok kıymetli. Özellikle kadın basketbol takımımızın mücadelesine verilen her destek bizleri daha da güçlendiriyor. Kendisine ve Lokanta Bahar ailesine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.