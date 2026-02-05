CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asrın felaketinin yıl dönümü öncesinde çeşitli temaslarda bulunmak için Hatay’a gitti. Özel’in ilk durağı Defne Belediyesi oldu. Buradaki ziyareti tamamladıktan sonra, 30 araçlık konvoyuyla Antakya’daki deprem mezarlığını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin ardından Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması dönüşünde ise depremzede vatandaşlar, CHP lideri Özel’e tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Enkazdan daha ağır olan depremden bu güne CHP’nin yokluğudur” ve “Depremde belediyede muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz” yazılı pankartlar açarak görüşlerini dile getirdi.