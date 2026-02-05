Tokat Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından bugüne kadar 270 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı zamanda teknopark firmalarının toplam satış hacmi 1 milyar 208 milyon 285 bin 711 TL’ye ulaştı. Bu veriler, teknoparkın ekonomik sürdürülebilirlik ve ticarileşme açısından önemli bir başarı yakaladığını ortaya koyuyor. Teknopark çatısı altında 63 firma aktif olarak faaliyet gösterirken, bu firmalarda 300 nitelikli personel istihdam ediliyor. Tokat Teknopark, sunduğu altyapı ve destek mekanizmalarıyla girişimciler ve Ar-Ge odaklı şirketler için güçlü bir çalışma ortamı sağlıyor. Tokat Teknopark’ta hâlihazırda 90 proje devam ederken, yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda 127 ürünün ticarileştirildiği bildirildi. Bu durum, üniversite-sanayi iş birliğinin somut ve ekonomik değere dönüşen çıktılar ürettiğini gösteriyor.

Bölgesel kalkınmada stratejik bir merkez

Akademik bilgi ile sanayi deneyimini bir araya getiren Tokat Teknopark, yenilikçi ve katma değerli üretimi destekleyerek Tokat’ın teknoloji ve girişimcilik alanındaki konumunu güçlendiriyor. Yetkililer, önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarının ve ticarileşen ürün sayısının daha da artmasının hedeflendiğini ifade ediyor.