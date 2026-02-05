İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Hüdayi Taşçı tarafından verilen eğitimde; yasal sorumluluklar, finansal yükümlülükler ve işin etik boyutu kapsamlı şekilde ele alındı. Taşçı, doğru önlemler alındığında iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebileceğini vurgulayarak, “İş sağlığı ve güvenliğinde şansa yer yoktur, hazırlıklı olmak vardır” ifadelerini kullandı.

Yöneticilerin İSG konusundaki tutumlarının tüm çalışanlar üzerinde etkili olduğunu belirten Taşçı, insanların kurallara uyumunu ceza, ödül veya özdeşleşme gibi motivasyonlarla sağladığını dile getirdi. “Kurallara titizlikle uyarsak, çalışanlar da bizi örnek alacaktır. Bu nedenle her adımımızda dikkatli olmalıyız” dedi.

Eğitim, teorik bilgilerin yanında uygulamalı çalışmaları da kapsadı. Katılımcılara dikkat testi uygulandı ve bir mizansen senaryosu ile olası kaza anı ve sonrasında yaşanabilecek durumlar pratik olarak gösterildi.