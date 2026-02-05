Esnaf odalarının açıklamasında, 2025 yılı verilerine göre poliklinik hizmetlerinden yararlanan toplam kişi sayısının 593.280 olduğu hatırlatılarak, yıl içerisindeki hafta sonları ve resmî tatiller düşüldüğünde hastanenin fiilen hizmet verdiği gün sayısının 246 olduğu belirtildi. Buna göre hastanede günlük ortalama yaklaşık 2.411 kişinin poliklinik hizmetlerinden yararlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, pazaryerinin gününün hafta içine alınması durumunda, mevcut hastane yoğunluğuna ek olarak pazaryerinin oluşturacağı yaya ve araç trafiğinin; hastaneden hizmet alan vatandaşlar açısından erişim, ulaşım ve hizmete ulaşabilirlik bakımından ciddi sorunlar doğuracağı vurgulandı.

Diğer yandan, mevcut stadyum alanı yerine İnegöl Belediyesi tarafından projelendirilmiş yeni bir stadyum alanının bulunmasının, söz konusu bölgede alternatif mekânsal düzenlemelerin mümkün olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Bu durumun, pazaryeri için farklı alan seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiği kaydedildi.

Pazartesi günleri kurulan pazaryerinin hafta sonuna alınmasının sanayi bölgesindeki trafik baskısını kısmen azaltabileceği belirtilirken, bu bölgede hizmet alan kitlenin önemli bir bölümünün sanayi çalışanlarından oluşması nedeniyle, çalışan kesimler açısından mağduriyet oluşturma riski taşıdığına dikkat çekildi.

Ayrıca, pazaryerinin bulunduğu alanın sanayi amaçlı kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmiş olmasına rağmen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında aynı bölgede yeni bir pazaryeri alanının ayrılmamış olmasının planlama açısından önemli bir eksiklik ve çelişki oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, kısa vadeli ve geçici çözümler yerine, kentin geleceğini esas alan kalıcı ve bütüncül bir planlama anlayışının benimsenmesi gerektiği ifade edilerek, mevcut haliyle pazar yeri değişikliğine esnaf odalarının sıcak bakmadığı bir kez daha yinelendi.