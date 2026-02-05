Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Akay Grup Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Transformertank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için karar açıklandı.

Akay Grup Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Transformertank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, girdikleri mali çıkmazdan çıkmak nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Konkordato talebiyle mahkemelerin kapısını çalan firmalar hakkında alınan yeni kararlar duyuruldu.

TEK TEK DUYURULDU

Mahkeme 2013’te temelleri atılan Akay Grup Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 2022’de kurulan Transformertank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki konkordato taleplerini İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 292. ve 308. maddeleri gereğince reddetti. Mahkeme heyeti, her iki şirket için kesin mühlet verilmesi taleplerini geri çevirirken, 13/01/2026 tarihinde verilmiş olan geçici mühlet kararlarını ve tüm ihtiyati tedbirleri kaldırdı. Kararla birlikte konkordato komiserler kurulunun görevine de son verildi. Mahkeme, geçici mühletin kaldırılmasıyla İİK'nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinde düzenlenen yasal sonuçların ortadan kalktığını tespit etti. Dava kapsamında Transformertank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ek olarak iflas kararı verildi. Şirketin borca batık olduğunun anlaşıldığı belirtilen kararda, 28/01/2026 günü saat 15:27 itibarıyla iflasın açılmasına hükmedildi. İİK 308/2 maddesi uyarınca iflas tasfiyesinin basit usulde yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararlar uyarınca, iflas durumunun gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesi ve gerekli masrafların ilgili dosyaya aktarılması talimatı verildi. İİK 288. maddesi gereğince ilan edilen bu kararlar, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bildirilecek.

Kaynak: ilan.gov.tr