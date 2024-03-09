Olumsuz durumlarla karşılaşıldığında üzgün, çökkün, mutsuz hissetmek epey olağan, olması gereken bir durumdur. Fakat bu rahatsızlığa sahip şahısların deneyimlediği bu hisler duruma uygun olmamaktadır ve kişiyi içinden çıkamadığı bir depresyon döngüsüne sürükleyebilmektedir.

Depresyonun esas belirtilerini aşağıdaki üzere sıralamak mümkündür:

Daima mutsuz, üzgün ve çökkün hissetmek

Vefat ve intihar fikirleri

Değersizlik ve suçluluk hislerine kapılmak

Günlük aktivitelere karşı ilgisizlik

İştahta besbelli bir azalış yahut artış

Uyku sorunları

Daima hissedilen yorgunluk hali

Dikkat problemleri

Karar vermede yaşanan zahmetler

Konuşmada ve fizikî aktivitelerde besbelli bir yavaşlık

Öz-bakımı ihmal etmek

Üstte da bahsettiğim üzere bu belirtileri vakit zaman hepimiz yaşamaktayız. Lakin burada dikkat edilmesi gereken kısım şahısların bu durumla başa çıkabilme seviyesi ve günlük hayatı ne ölçüde etkilediği olmaktadır.

Pekala bu durumla baş edebilmek için neler yapılmalıdır?

En rahat yapabileceğiniz mesken aktivitelerini belirleyip yapmaya çalışarak işlevselliğinizi arttırabilirsiniz. Bu vazifeleri yapabildikçe kendinize daha sıkıntı vazifeler belirlemek işlevselliğinizi daha da arttıracaktır.

Konut içinde aile üyelerinizle vakit geçirmeye, sohbet etmeye vakit ayırabilirsiniz. Vakitle arkadaş etrafınızla de bağlantıya geçerek sosyalliğinizi arttırabilirsiniz.

Olumlu hislerinize odaklanarak bu hisleri söz etme sıklığınızı arttırabilirsiniz.

Geçmiş yaşantılarınıza odaklanmaktan kaçınmayı deneyebilirsiniz. Anda kalmanıza yardımcı olacak idmanlarla birlikte vakit içinde kendinizi bu bahiste geliştirebilirsiniz.

Nasıl kalp, mide, uzuv kaybı üzere sorunlarda uzman birinden yardım arayışına giriyorsak bu cins rahatsızlıklarda da uzman takviyesi almak kritik bir değer taşımaktadır. Bilhassa depresyon üzere kişinin tüm hayatını etkileyebilen rahatsızlıklarda bu durum daha da elzem olmaktadır. Bu cins durumlarda uzman yardımı almaktan kaçınılmamalıdır.