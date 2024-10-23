Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacakken, maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

Kariyerinde 3 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Arda Kardeşler’in düdük çaldığı derbiler şöyle:

8.05.2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1