Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk iki karşılaşmasına çıkmayan Yeni Malatyaspor hakkında kararını açıkladı. Sarı-siyahlı kulübün bir alt lige düşürülmesine hükmedilirken, sezon boyunca Yeni Malatyaspor ile eşleşen takımların müsabakaları hükmen kazanacağı bildirildi.

SAHAYA ÇIKMADI, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni Malatyaspor’un TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk iki haftasında oynanması gereken karşılaşmalara katılmadığı belirtildi. Federasyon, 12 Eylül 2026’da oynanması planlanan Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Yeni Malatyaspor müsabakasında sarı-siyahlı takımın belirlenen saatte sahada hazır bulunmaması üzerine hükmen mağlubiyet kararı verildiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor’un ilgili talimatlar doğrultusunda bir alt lige düşürülmesine karar verildi.

RAKİPLERİ MAÇ YAPMADAN KAZANACAK

TFF’nin aldığı karar doğrultusunda, Yeni Malatyaspor’un bu sezon fikstürde karşılaşacağı ekipler müsabakaları oynamadan hükmen galip sayılacak. Federasyon, uygulamanın Futbol Müsabaka Talimatı’nın ilgili hükümlerine dayanılarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

GEÇEN SEZON DA BENZER SÜREÇ YAŞANMIŞTI

Uzun süredir idari ve mali problemler yaşayan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki bazı karşılaşmalara çıkmamıştı. Malatya temsilcisi, yaşanan sürecin ardından bir alt lige düşürülmüştü.