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Kaynak: En Son Haber

Kaynak: En Son Haber

81' Olaitan, faullere rağmen ayakta kaldı ve pasını Poku’ya çıkardı. Poku’nun vuruşu ağlarla buluştu! Beşiktaş farkı üçe çıkardı: 4-1!

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Beşiktaş, konuk ettiği Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş ile Bruno Genesio’nun çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya, İtalyan hakem Andrea Colombo’nun düdük çaldığı müsabakada Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

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