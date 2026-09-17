Vincenzo Italiano yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş ile Bruno Genesio’nun çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya, İtalyan hakem Andrea Colombo’nun düdük çaldığı müsabakada Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk ettiği Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçtan Önemli Dakikalar

15' Müthiş paslaşmaların ardından Olaitan’ın harika pasıyla gelişen ikili oyunda genç İlhan topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde!

15’ Goool… Beşiktaş 1-0 Marsilya (İlhan)

30' Marsilya savunmamızı boş yakaladı. Abdallah topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

30’ Gol… Beşiktaş 1-1 Marsilya (Abdallah)

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Marsilya

46' İkinci yarı başladı.

56' Orkun’un pasında Cerny sağdan içeri kat etti, sol ayağıyla nefis bir plase çıkardı ve topu ağlara gönderdi! Beşiktaş yeniden önde

56’ Goool… Beşiktaş 2-1 Marsilya (Cerny)

59' Orkun’un kullandığı köşe vuruşunda Murillo kafayı vurdu, top ağlarla buluştu! Beşiktaş farkı ikiye çıkardı: 3-1!

59’ Goool… Beşiktaş 3-1 Marsilya (Murillo)

81' Olaitan, faullere rağmen ayakta kaldı ve pasını Poku’ya çıkardı. Poku’nun vuruşu ağlarla buluştu! Beşiktaş farkı üçe çıkardı: 4-1!

81’ Goool… Beşiktaş 4-1 Marsilya (Poku)

Maç sonucu: Beşiktaş 4-1 Marsilya

Kaynak: En Son Haber