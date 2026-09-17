Vincenzo Italiano yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş ile Bruno Genesio’nun çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya, İtalyan hakem Andrea Colombo’nun düdük çaldığı müsabakada Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, konuk ettiği Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Maçtan Önemli Dakikalar
15' Müthiş paslaşmaların ardından Olaitan’ın harika pasıyla gelişen ikili oyunda genç İlhan topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde!
15’ Goool… Beşiktaş 1-0 Marsilya (İlhan)
30' Marsilya savunmamızı boş yakaladı. Abdallah topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.
30’ Gol… Beşiktaş 1-1 Marsilya (Abdallah)
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Marsilya
46' İkinci yarı başladı.
56' Orkun’un pasında Cerny sağdan içeri kat etti, sol ayağıyla nefis bir plase çıkardı ve topu ağlara gönderdi! Beşiktaş yeniden önde
56’ Goool… Beşiktaş 2-1 Marsilya (Cerny)
59' Orkun’un kullandığı köşe vuruşunda Murillo kafayı vurdu, top ağlarla buluştu! Beşiktaş farkı ikiye çıkardı: 3-1!
59’ Goool… Beşiktaş 3-1 Marsilya (Murillo)
81' Olaitan, faullere rağmen ayakta kaldı ve pasını Poku’ya çıkardı. Poku’nun vuruşu ağlarla buluştu! Beşiktaş farkı üçe çıkardı: 4-1!
81’ Goool… Beşiktaş 4-1 Marsilya (Poku)
Maç sonucu: Beşiktaş 4-1 Marsilya