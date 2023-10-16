Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde, elleri ve ayakları iple bağlandıktan sonra silahla vurularak öldürülen bir erkek cesedi dere yatağında bulundu. Korkunç olay, Menderes Deresi civarında gerçekleşti.

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, akşam saatlerinde dere yatağının yakınından geçen vatandaşlar, hareketsiz bir kişi olduğunu fark etti. Yaklaştıklarında ise şahsın elleri ve ayaklarının iple bağlı olduğunu gördüler. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdiler.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Sağlık ekibi, yaklaşık 700 metre kadar dere yatağına inerek erkek olduğu tespit edilen şahsa ulaştı. İncelenen deliller sonucu, şahsın silahla vurulduğu ve kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın cinayet olduğu anlaşıldı ve kurbanın kimliği tespit edilip ölüm nedeni kesinleşmesi için cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.