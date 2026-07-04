Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, özellikle erken dönemde tanı konulan hastalarda bronkoskopik yöntemlerle başarılı sonuçlar elde edilebildiğini ifade etti. Dr. Şahin, "Nefes darlığı, hırıltılı solunum, geçmeyen öksürük ve efor sırasında yaşanan solunum sıkıntısı, hava yolu darlıklarının en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Doğuştan gelen nedenlerin yanı sıra uzun süre entübe kalma, travmalar, enfeksiyonlar veya bazı hastalıklar sonrasında gelişebilen hava yolu darlıkları, hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Hava yolu darlıkları zamanla ilerleyerek kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Nefes alırken ıslık sesi duyulması, merdiven çıkarken nefes nefese kalma, geçmeyen öksürük ya da sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları dikkate alınması gereken belirtilerdir. Bu şikâyetler yalnızca astım veya KOAH ile ilişkilendirilmemeli, hava yolu darlığı açısından da değerlendirilmelidir" dedi.

Cerrahi gerektirmeden hava yolu genişletilebiliyor

Prof. Dr. Ekber Şahin, uygun hastalarda uygulanan balon dilatasyonu işleminin cerrahiye alternatif veya cerrahiye hazırlık amacıyla tercih edilebildiğini belirterek, "Balon dilatasyonu, bronkoskopi eşliğinde daralan hava yolunun özel balon kateterler kullanılarak kontrollü şekilde genişletilmesi işlemidir. İşlem sırasında hastanın darlık bölgesi doğrudan görüntülenir ve balon belirli bir basınçta şişirilerek hava yolunun açıklığı artırılır. Böylece hastanın nefes alması kolaylaşır ve şikâyetlerinde belirgin düzelme sağlanabilir. Bazı hastalarda yalnızca balon dilatasyonu yeterli olurken, bazı olgularda lazer uygulamaları, stent yerleştirilmesi veya cerrahi tedavi ile birlikte planlama yapılabilir. Bu nedenle her hastanın multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmesi büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

Her hava yolu darlığının aynı şekilde tedavi edilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Şahin, tedavi kararının darlığın nedeni, uzunluğu ve şiddetine göre belirlendiğini söyledi.

Erken başvuru tedavi başarısını artırıyor

Hava yolu darlıklarının ilerlemeden tedavi edilmesinin daha başarılı sonuçlar verdiğini belirten Prof. Dr. Ekber Şahin, nefes darlığını uzun süre ihmal etmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Dr. Şahin, "Özellikle daha önce yoğun bakımda uzun süre entübe kalan, soluk borusuna müdahale öyküsü bulunan veya nedeni açıklanamayan nefes darlığı yaşayan kişilerin mutlaka uzman değerlendirmesinden geçmesi gerekir. Erken tanı sayesinde birçok hastada daha konforlu, daha az girişimsel tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ekber Şahin, gelişen girişimsel bronkoskopi teknikleri sayesinde balon dilatasyonu gibi minimal invaziv uygulamaların, uygun hasta grubunda yaşam kalitesini artıran önemli tedavi seçenekleri arasında yer aldığını belirterek, solunum şikâyetlerinin uzun süre devam etmesi halinde vakit kaybetmeden göğüs cerrahisi uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.