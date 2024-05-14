SUBÜ Sakarya MYO öğrencileri, ‘Yeni Medya’ dersi ile ‘Program Yapımcılığı’ derslerini SUBÜ Stüdyoları’nda işlediler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ‘Yeni Medya’ dersi ile ‘Program Yapımcılığı’ derslerini SUBÜ Stüdyoları’nda işledi. İlk ve ikinci sınıf öğrencilerine canlı yayınların ve kreatif içeriklerin hazırlandığı Greenbox Stüdyo ile ilgili Öğretim Görevlisi Emre Eroğlu, uzaktan eğitim videolarının hazırlandığı Ders Stüdyosu ile ilgili Öğretim Görevlisi Dr. Bahadır Salmankurt ve Ses Stüdyosu ile ilgili Öğretim Görevlisi İlknur Çakar tarafından bilgi verildi. Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik ve Öğretim Görevlisi Ersin Berk’in eşlik ettiği öğrenciler; montaj programlarıyla ilgili uygulama yapma imkanı buldular, prompter kullanımına ilişkin bilgi edindiler ve radyonun çalışma prensipleri ile podcast hazırlama süreçlerini öğrendiler.

SUBÜ Stüdyoları’nın birçok şehirde bulunmayan nitelikte olduğunu ve uygulamalı dersler için önemli imkânlar sağladığını belirten ilgili derslerin öğretim elemanları Özçelik ve Berk, ilgileri ve katkıları için İletişim Koordinatörlüğü ekibi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibine teşekkür ettiler.