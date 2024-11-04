Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa’da basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. CHP’nin erken seçim çağrısına da değinen Mustafa Destici, Türkiye'nin erken seçim gündemi olmadığını belirterek, 2025'ten sonra gelecek erken seçim çağrılarına 'evet' demeyeceklerini açıkladı.BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ’DEN BURSA’DA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

BURSA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin de katıldığı organizasyonda Bursa basını ile buluştu.

BBP Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda başta terör olmak üzere birçok ülke gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde artan çocuk cinayetlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, Türkiye’de uygulanan cezaların yeterince caydırıcı olmadığını vurgulayarak idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini savundu.

“CEZALAR YETERLİ DEĞİL, İDAM CEZASI GERİ GELMELİ”

Türkiye’de hemen her gün bir cinayet haberi ile karşılaşıldığına işaret eden Destici, bu gibi suçları işleyenlerin en fazla 20 yıl sonra cezasının tamamlandığına ve bu durumun kamu vicdanı açısından kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek; "Maalesef ülkemizde hemen hemen her gün bir cinayet haberi ile karşılaşıyoruz. Daha Narin ve Sıla kızlarımızın acısı yüreğimizdeki tazeliğini korurken ona fiziksel şiddet uygulayan babasının intihar ettiğini öğrendik. İstanbul'da 6 yaşındaki Şirin kızımızın boğularak öldürüldüğü haberini yüreğimiz parçalanarak öğrendik. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bir suç önlenemiyorsa cezalara bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Narin, Sıla ve Şirin kızımıza kıyanlara idam cezasının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclise gelen yargı reform taslağı var. Destekliyoruz ancak isteğimizin tamamını karşılamıyor. Bu bizim için yeterli değil, idam cezası gelmeli. Bu tür cani ve sapıklar için ve öğretmenimizi, askerimizi, polisimiz öldüren teröristler için idam cezası gelmeli" diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomi gündemiyle ilgili de konuşan Mustafa Destici, özellikle asgari ücret beklentisine ilişkin açıklamalarda bulunarak; asgari ücretin en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında arttırılması gerektiğini söyledi.

Yeni yılda gündemi en çok meşgul edecek konuların asgari ücret ve emekli maaşları olacağını belirten Destici, yurtdışı finans kurumlarının Türkiye’ye yönelik bir takım tavsiyeleri olduğunu kaydederek, “Böyle bir tavsiye varsa yanlış, yoksa böyle bir haber yapılması daha büyük bir yanlış. Temmuz'da asgari ücrete önerimize rağmen bir ara zam verilmedi. Asgari ücret, en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında artırılmalıdır. Bize göre de asgari ücret 25 bin TL'nin altında olmamalıdır" dedi.

“YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına ilişkin de çarpıcı ifadeler kullanan Mustafa Destici; çözüm sürecine en yüksek tepkiyi BBP’nin verdiğine vurgu yaptı.

Destici, “Terörle müzakere olmaz, mücadele edilir. Çözüm sürecinde bunu acı bir şekilde yaşadık. Çok büyük kayıplar verdik. Bine yakın şehit verdik. Gerek bölge halkında gerekse de ülke genelinde 'Yeniden bir çözüm sürecine girilirse bizim halimiz ne olur' endişesi var. Terör ve teröristlerle devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz çok güzel bir şekilde mücadele ediyor. Böyle bir dönemde yeni bir çözüm sürecini doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP’nin erken seçim çağrısına da değinen Mustafa Destici, CHP Lideri Özgür Özel’in erken seçim çağrısıyla blöf yaptığını öne sürerek, 2025'ten sonra gelecek erken seçim çağrılarına evet demeyeceklerini açıkladı.