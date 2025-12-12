İnegölspor, devre bitmeden 48'inci dakikada Özcan Aydın’ın golüyle soyunma odasına 2-2’lik eşitlikle gitti.

Yöneticilere Saldırı

İnegölspor’un iki golünden sonra Elazığspor yönetim de gerginlik yaşandı. İnegölspor yöneticilerinin gollere sevinmesi üzerine Elazığlı bazı yöneticiler tarafından saldırı girişimi oldu. Olay, polisin araya girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaşanan olayın ardından İnegölsporlu yöneticiler, kale arkasında bulunan İnegölspor taraftarlarının bulunduğu bölgeye gönderildi.

Maçın ardından yaşanan olay sonrası İnegölspor yönetimi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla tepki gösterdiler. Paylaşımda "O sehpayı ikinci yarı İnegöl'de iade edeceğiz."