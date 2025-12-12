Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni vergi düzenlemesiyle tapuda gerçek satış bedelinin beyan edilmesi zorunluluğu güçlendirildi.

Eksik beyan veren mülk sahiplerine uygulanacak vergi ziyaı cezası dört kat artırıldı.

Ayrıca emlak vergisi artışlarına üst sınır getirilerek mülk sahiplerinin aşırı vergi yükü altında kalmasının önüne geçilecek.

EMLAK VERGİSİNE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla iki katı olabilecek.

2027-2029 döneminde ise artışlar, bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar uygulanacak.

Uzmanlara göre bu adım, hem mükellefleri koruyacak hem de gayrimenkul piyasasında belirsizliği azaltacak. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kaldırılması planlanan konut kira istisnası değişikliğinden de şimdilik vazgeçildi.

TAPUDA EKSİK BEYANIN CEZASI ARTIYOR

Tapu işlemlerinde beyan edilen bedelin artık emlak vergisi değerinden az olmaması gerekiyor. Gerçek satış bedelini düşük gösterenlere uygulanacak vergi ziyaı cezası mevcut oranın dört katına çıkarıldı.

Uzmanlara göre bu düzenleme, tapu işlemlerinde gerçek bedellerin beyan edilmesini teşvik edecek ve kayıt dışı işlemleri azaltacak

Yeni yasa kapsamında taşınmaz ticaretiyle uğraşan işletmelerden her yıl yetki belgesi harcı alınacak.

Buna göre, işletmelerin yıllık harcı 20 bin TL, büyükşehirlerde ise 40 bin TL olacak. Türkiye genelinde yaklaşık 88 bin işletme bu kapsama giriyor.

Uzmanlara göre bu uygulama, kayıtlı çalışan firmalar için ek bir mali yük yaratırken, kayıt dışı faaliyetleri artırma riski taşıyor. Ancak sektördeki haksız rekabetin önüne geçmek için ek önlemlerle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.