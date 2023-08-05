Geleneksel tedavi yöntemlerini bilimle buluşturarak halk sağlığına katkılar sunan Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (GETAT); Ozon, Hacamat (kupa), PRP ve Homeopati tedavisi hizmetleri, uzmanlar tarafından sunuluyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikliniği, Ozon, Hacamat (kupa), PRP ve Homeopati tedavisi hizmetleriyle modern, bilimsel ölçütlere göre hastalara şifa dağıtıyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, hastalıklara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanı sıra sağlığın iyi sürdürülmesinde de bir yöntem olarak uygulanıyor. Bu yöntemle, vücudun dışarıya atamadığı toksinler, ağır metaller atılarak bedenin normal formuna gelmesi sağlanıyor. GETAT Polikliniğinde yapılan ve tamamlayıcı tedavi uygulamaları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İsmail Eseoğlu, “Modern tıbbi uygulamalarla geleneksel tıp yöntemlerini birleştirerek, halkımızın daha sağlıklı koşullarda tedavi olabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Herhangi bir hastalıktan dolayı veya sağlıklı kalmak maksadıyla vücudun belli bölgelerini hafifçe çizip üzerine bardak veya şişe oturtarak kan alma işlemine hacamat; kan aldırmadan sadece kupa uygulayarak yapılan tedaviye ise kupa tedavisi denilmektedir. Tedavinin başarılı olabilmesi için kan alınacak noktaların ve bölgelerin doğru seçilmesi önemlidir. Hacamat tedavisinde, standart noktalar dışında kişinin yaşı, şikayetleri ve genel durumu hekim tarafından değerlendirilerek, uygulama yapılacak tüm bölgeler belirlenir’’ dedi.

TÜM DÜNYADA UYGULANIYOR

Hacamat yöntemi ile tedavinin İslam ülkelerinde çok yaygın olmakla birlikte Avrupa ülkeleri dâhil tüm dünyada uygulanan bir tedavi metodu olduğunu kaydeden Eseoğlu, ‘’Geleneksel olarak hacamat, günümüzde cam kupalar veya vakum setleri yardımıyla yapılmaktadır. Çizme işlemi ise genelde bistüri ile yapılmaktadır. Kullanılan tüm malzemenin, tek kullanımlık olmasına da çok dikkat edilmelidir. Her sağlıklı kişinin de iyilik halinin devamlılığını sağlamak, hastalıklardan korunmak için yılda en az iki kez hacamat yaptırılmasını tavsiye etmekteyiz. Düzenli hacamat yaptıranlar, kışın soğuk algınlığı-grip olma riskinin azaldığı ve vücut dirençlerinin çok daha iyi olduğunu bizlerle paylaşıyor” bilgisini paylaştı.