Enflasyon ve ekonomik sıkıntılar dev holdingleri bile zorlamaya başladı. Oskar Holding ekonomik kriz ve enflasyonu öne sürerek, konkordato başvurusu yaptı. Akkuyu Nükleer Santrali ve Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) de iş yapan ünlü holdingin 2 Milyar liranın üzerinde borcu olduğu aktarıldı.

ENFLASYON ÖNE SÜRÜLDÜ

Oskar Holding'in konkordato ilan edecek duruma gelmesinde öne sürülen konular ekonomik kriz ve enflasyon oldu. TEİAŞ'ın elektrik iletim hatlarıyla birlikte çok sayıda kamu ve özel şirkete büyük işler yapan Oskar Holding'in patronu Osman Karagöz, konkordato yani iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı.

3 AYLIK KONKORDATO

Oskar Holding kayıtlara göre 48 yıl önce 1976 yılında kuruldu. Konkordato başvurusu Oskar Holding’in bünyesindeki tüm şirketler için yapılmadı. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi kayıtlarına göre başvuru 31 Ekim 2023'te yapıldı. Şirket o başvuruları, Anadolu Elektrik, Oskar Elektrik, Oskar Enerji ve Oskar Led adında dört şirket için yaptı. Holding'in konkordato ilan etmediği üç şirketi daha bulunuyor. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tutanaklarına göre Oskar Holding'in 4 şirketi ve Osman Karagöz için 3 aylık geçici konkordato ilan edildi.

İŞTE DİLEKÇEDEKİ İFADELER

Oskar Holding, konkordato için mahkemeye verdiği başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi,

"Şirketimiz, ülkemizde yaşanan ağır enflasyonist ortam, hak ediş tahsilatlarında yaşanan gecikmeler, nihayetinde girdi maliyetleri, banka kredi temininde yaşanan zorluklar ile aynı zamanda özellikle kısa vadeli banka kredi borçları ile ticari alacaklarının tahsilatındaki gecikmeler nedeniyle ödeme güçlüğü içerisine düşmüştür."