Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın maçını izlemek için Kosova’ya hareket etmeyi planlıyordu. Ancak, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonun hemen ardından Özel’in programını iptal ettiği ve Bursa’ya geleceği bildirildi.